Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wendemannöver führt zu Verkehrsunfall

Züssow (ots)

Am 26.06.2025 kam es auf der B111 zwischen Züssow und Meockow Berg gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 47-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Audi die B111 aus Richtung Moeckow Berg kommend in Richtung Züssow. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die B111 in gleicher Richtung hinter ihr. Ungefähr mittig der vorgenannten Strecke habe die 47-Jährige ihr Fahrzeug wenden wollen. Hierbei habe sie den herannahenden Hyundai nicht wahrgenommen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

Zudem verletzten sich sowohl die Hyundai-Fahrerin, als auch ihre 8-jährige Tochter leicht. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell