POL-BI: Aquaplaning-Unfall auf der A 30

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An einem Einkaufscenter an der Apfelstraße haben sich zwei Männer am Mittwochnachmittag, 25.06.2025, bei einer Schlägerei verletzt. Ein Beteiligter entfernte sich vor dem Eintreffen eines Streifenwagens. Die Polizei such den Tatverdächtigen und Zeugen. Nach den Angaben eines 43-jährigen Bielefelders wurde er im Ein- und Ausgangsbereich des Centers gegen 14:15 Uhr von einem ...

