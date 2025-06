POL-BI: Drei Verletzte bei Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag, 24.06.2025, aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses unter anderem einen selbstgebauten Bollerwagen, Alkohol und Waschmittel gestohlen. Am Dienstagmorgen machte ein Nachbar gegen 08:00 Uhr eine Anwohnerin in der Carl-Hoffmann-Straße auf den Einbruch in ihren Kellerraum aufmerksam. Zuletzt hatte sie den Keller am Vortag gegen 07:30 Uhr ...

