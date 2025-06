Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Wolke in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - In der Nacht auf Mittwoch, 25.06.2025, gerieten zwei Personengruppen in eine Auseinandersetzung. Dabei erlitt ein 53-jähriger Herforder Stichverletzungen, die als lebensgefährlich eingestuft wurden. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Wolke" des Polizeipräsidiums Bielefeld haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand kam es zunächst gegen 23:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar an der Berliner Straße, in Höhe der Mindener Straße. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann aus Herford mit einem Schlagstock schwer verletzt. Tatverdächtige Personen flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die Tat wird derzeit als schwere Körperverletzung eingestuft. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 00:45 Uhr gerieten zwei Personengruppen an der Mindener Straße, in Höhe der Jahnstraße, in eine weitere Auseinandersetzung. Ein 53-jähriger Mann aus Herford erlitt dabei eine Stichverletzung, die als lebensgefährlich eingestuft wurde. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand hat sich inzwischen stabilisiert.

Zunächst konnten drei Personen vorläufig festgenommen werden. Ein Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Männer entlassen. Eine weitere Person war aufgrund von Widerstandshandlungen zeitweise in Gewahrsam genommen worden.

Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen oder mit Bildmaterial der Auseinandersetzungen bei der Mordkommission "Wolke" unter der 0521/545-0.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Wolke" werden durch Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz geleitet. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Kreispolizeibehörde Herford und des Polizeipräsidiums Bielefeld zusammen.

