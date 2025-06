Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf dem Schulweg

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Dienstagmorgen, 24.06.2025, erlitt ein Kind auf dem Weg zur Schule bei einem Unfall leichte Verletzungen.

Gegen 07:45 Uhr befuhr eine 58-Jährige VW-Fahrerin aus Spenge mit ihrem Up den Haller Weg in Richtung Piusweg und bog vor Erreichen des Weges nach links in eine Einfahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 8-jährigen Kind, welches mit dem Fahrrad auf dem Gehweg des Haller Weg in Richtung Innenstadt fuhr. Das Schulkind kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen.

An dem PKW und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell