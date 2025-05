Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei stellt unerlaubte Glücksspielgeräte in Gaststätte fest

Darmstadt (ots)

Aufgrund mehrerer Hinweise auf illegales Glücksspiel und vorangegangene Kontrollen mit gleichgelagerten Feststellungen, überprüfte eine Streife des 1. Polizeireviers am Donnerstagmorgen (29.5.) eine Gaststätte in der Bleichstraße. Bereits von außen konnten die Beamten gegen 3.15 Uhr unerlaubte "Tischspielgeräte" erkennen. Im Innern bestätige sich dann der Verdacht auf zwei unerlaubte Glücksspielgeräte. Da in derselben Lokalität erst letzte Woche ein Spielgerät versiegelt wurde, zum Zeitpunkt der Kontrolle aber keine Versiegelung festgestellt werden konnte, eröffneten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Siegelbruchs. Sie überprüften insgesamt acht Personen und gaben ihre Feststellungen an das Gewerbeamt sowie die Steuerfahndung weiter.

