POL-DA: Darmstadt: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen zwischen Dienstagabend (27.5.) etwa 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (28.5.) etwa 6.00 Uhr ein Auto in der Straße "Im Carree" ins Visier. In der Tiefgarage versuchten sie zuerst eine Tür aufzuhebeln, was ihnen aber misslang. Daraufhin schlugen sie eine Fensterscheibe ein und entnahmen einen Bohrhammer aus dem Auto, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Parkhaus aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

