Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Blauer Audi Q7 (HP-C 2007) gestohlen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Bürstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.05.) zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens, soll ein bislang Unbekannter einen blauen Audi Q7 aus der Wittelsheimer Allee in Bürstadt entwendet haben. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HP-C 2007 war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat (K21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

