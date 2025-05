Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Rollerfahrer flüchtet vor Streife

Groß-Gerau (ots)

Ein 18-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Mittwochmittag (28.5.) in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 11.15 Uhr fiel einer Streife der Stadtpolizei ein junger Mann auf einem Roller in der Ludwigstraße auf. Als sie den Verkehrsteilnehmer kontrollieren wollten, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Schließlich konnte er jedoch gestellt und bis zum Eintreffen von Beamten der Polizeistation Groß-Gerau festgehalten werden. An seinem Roller hatte er das Foto eines Versicherungskennzeichens angebracht, zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten 32 Gramm Haschisch sicher, außerdem zeigte der 18-Jährige körperliche Anzeichen, die eine Rauschmittelbeeinflussung vermuten ließen. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. Die Polizeibeamten erstatteten Anzeige.

