Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Groß-Umstadt, L 3413, Gemarkung Dorndiel (ots)

Am Donnerstag (29.05) ereignete sich kurz vor 15 Uhr auf der L 3413 bei Groß-Umstadt Ortsteil Dorndiel ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Ein 17-jähriger aus Groß-Umstadt mit seiner Honda befuhr die L 3413 von Groß-Umstadt kommend in Richtung Dorndiel. Eine 21-Jährige aus Münster mit ihrem Opel Corsa übersah beim Herausfahren aus Dorndiel auf die Landstraße den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 7500 Euro.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg waren die Feuerwehr Dorndiel, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Strecke kurzzeitig gesperrt.

