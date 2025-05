Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei stellt über 50 Plomben Kokain sicher

Zwei 39-Jährige in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zivile Ermittler kontrollierten am Dienstagnachmittag (27.05.) zwei 39-Jährige in der Frankfurter Straße, nachdem sich mehrere Hinweise auf einen mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln verdichtet hatten. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Polizeibeamten bei einem der Beschuldigten circa sieben Gramm Kokain und bei dem anderen Beschuldigten etwa 500 Euro Bargeld. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Darmstadt Beschlüsse für Wohnungsdurchsuchungen. In einer der Wohnungen konnten über 50 Plomben mit Kokain sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Beschuldigten am Mittwoch (28.5.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, anordnete. Die Männer kamen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

