Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

A67: 40 Fahrzeuge bei behördenübergreifender Kontrolle überprüft

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Pfungstadt Ost an der Autobahn 67 haben Einsatzkräfte am Dienstag (27. Mai) insgesamt 40 Fahrzeuge überprüft. Ein Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Überwachung des ordnungsgemäßen Abfalltransports im gewerblichen Güterverkehr.

Die Kontrollen fanden zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Hauptzollamt Darmstadt sowie dem Regierungspräsidium Darmstadt statt.

Bei den 40 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte in 34 Fällen Beanstandungen fest. Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Zudem leiteten die Beamtinnen und Beamten drei Verfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In 13 Fällen wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt und geahndet. Zur Sicherung der Verfahren wurden insgesamt 3.180 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.

Besonderes Aufsehen erregte ein türkischer Sattelzug: Bei der Kontrolle wurde im Führerhaus ein Plastikbeutel mit 30.000 Euro Bargeld entdeckt. Eine Durchsuchung mit Unterstützung eines Diensthundes verlief ohne weitere Erkenntnisse. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Ein internationaler Abfalltransport musste nach der Kontrolle vorübergehend gestoppt werden: Die Ladung - rund 22 Tonnen Altpapier - war nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert. Erst nach Behebung der festgestellten Mängel durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Auch zwei Lastwagen mit teilweise bis auf die Karkasse abgefahrenen Reifen wurden beanstandet. Sie durften erst nach einem Reifenwechsel weiterfahren.

Polizeipräsident Björn Gutzeit, Regierungspräsident Prof. Dr. Jan Hilligardt und der Leiter des Hauptzollamts Darmstadt, Regierungsdirektor Michael Blumenstock, zeigten sich nach dem Besuch der Kontrollstelle überzeugt vom Erfolg dieses Einsatzes. Sie betonten unisono, dass behördenübergreifenden Kontrollen wie diese ein wirksames Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheim sind, einen fachlichen Mehrwert für alle Beteiligten darstellen und daher in Zukunft wiederholt werden sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell