Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Rollerfahrer fährt berauscht ohne Versicherungsschutz

Rüsselsheim (ots)

Mittwochnacht (28.5.) fiel einer Polizeistreife in der Darmstädter Straße ein E-Scooterfahrer ohne Kennzeichen auf. Sie stoppten den Mann daraufhin gegen 1.30 Uhr und sprachen ihn auf den fehlenden Versicherungsschutz an. Hierbei bemerkten die Beamten Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum, woraufhin sie einen Vortest mit dem 32-Jährigen durchführten. Dieser zeigte den möglichen Konsum von Kokain und THC an, weshalb der Mann für eine Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht wurde. Nach Eröffnung eines Strafverfahrens konnte er seinen Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell