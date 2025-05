Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stellt Kokain bei Beifahrer sicher

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierte in der Nacht zum Mittwoch (28.5.) ein Fahrzeug in der Elisabethenstraße. Beim Aussteigen probierte der 35-jährige Beifahrer unbemerkt etwas wegzuwerfen, was aber von den Beamten bemerkt wurde. Hierbei handelte es sich um zwei Plomben Kokain, welche sie sicherstellten und im Anschluss ein Strafverfahren gegen den Mann einleiteten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs gegen 1.20 Uhr konnten keine weiteren Betäubungsmittel gefunden werden, weshalb die zwei Männer ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell