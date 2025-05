Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Gegen Seitentür und Heckscheinwerfer getreten

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Erzhausen (ots)

Das Kommissariat 42 der Darmstädter Kriminalpolizei hat nach einer Sachbeschädigung in der Nacht zum Dienstag (27.5.) die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen Mitternacht hatte ein 24-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen auf einem Parkplatz am Storkenbrünnchen geparkt. Aus einer Gruppe von zehn Personen heraus soll ein Tatverdächtiger gegen seinen Heckscheinwerfer getreten und ihn anschließend in seinem Auto zusammen mit einem weiteren Fahrzeug bis in eine Sackgasse am Ohlenberg verfolgt haben. Laut Zeugenaussage hätte der Täter dann gegen die hintere linke Seitentür seines Wagens getreten, bevor der 24-Jährige die Flucht ergreifen konnte. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unbekannte soll 19 bis 22 Jahre alt sein und wurde als "dünn" beschrieben. Er hatte schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine graue Sweatshirtjacke. Bei den Autos, die dem 24-Jährigen gefolgt sind, soll es sich um einen weißen Wagen und einen schwarzen, alten VW Golf gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell