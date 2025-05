Heppenheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.05.) beschädigte zwischen 14:30 und 15:45 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Benzstraße in Heppenheim, einen am rechten Fahrbahnrand parkenden silbernen Opel Astra an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur seines PKWs ...

