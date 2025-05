Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Täter entwenden Tresor

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstagabend (27.5.) einen kompletten Tresor aus einem Einfamilienhaus und erbeuteten dadurch Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 90.000 Euro. Zwischen 18.00 und 23.40 Uhr hatten die Kriminellen eine Terrassentür in der Albert-Schweitzer-Straße aufgehebelt und waren so ins Innere des Hauses gelangt. Dort entwendeten sie den Tresor und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

