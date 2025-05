Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Lebensmittel entwendet

Drei Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Griesheim (ots)

Besitzer eines Selbstbedienungsladens im Pferchweg ertappten in der Nacht zum Mittwoch (28.5.) drei Jugendliche auf frischer Tat bei einem Diebstahl. Gegen 1.30 Uhr alarmierten sie die Polizei, als sie das Mädchen und die zwei Jungen beim Einstecken von Lebensmitteln bemerkten. Durch die direkt entsendeten Streifen konnte das Trio am Tatort vorläufig festgenommen werden. Gegen die 15- und 16-Jährigen eröffneten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell