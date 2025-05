Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstoß gegen Versicherungspflicht bei Schwerpunktkontrolle

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" fanden am Dienstagabend (27.5.) umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Ab 20 Uhr führte eine Streife der Polizeistation Kelsterbach im Bereich der Frankfurter Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Fahrer fest, die das Tempolimit von 30 km/h deutlich überschritten hatten. Der Spitzenwert lag bei 57 km/h. Darüber hinaus mussten zwei Verkehrsteilnehmer wegen fehlender Sicherheitsgurte eine Strafe zahlen.

Im Anschluss kontrollierte die Polizei weitere Verkehrsteilnehmer im fließenden Verkehr und entdeckte einen 37-jährigen Autofahrer, dessen Wagen nicht mehr durch eine gültige Haftpflichtversicherung abgedeckt war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen entstempelt. Ihn und die Halterin erwarten nun ein Strafverfahren.

Neben den Verkehrskontrollen überprüften Einsatzkräfte auch mehrere Gaststätten und Spielhallen. Insgesamt warn drei Spielhallen sowie drei Gaststätten mit 34 Personen von der Maßnahme betroffen. In einer Spielhalle spielte jemand unerlaubt an zwei Automaten gleichzeitig. In einer Gaststätte fanden die Beamten Geldspielautomaten ohne Sperrprüfung und ohne aktuelle Prüfplaketten. Diese Geräte wurden versiegelt und abgeschaltet.

Vor einer weiteren Gaststätte wurde ein 35-Jähriger bemerkt, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und gerade einen E-Scooter besteigen wollte. Die Polizei verhinderte die Fahrt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die betroffene Person gab zudem den Konsum von Marihuana zu. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt.

