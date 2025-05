Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim bis BAB 671: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und wird auf der Autobahn gestoppt

Bischofsheim bis BAB 671 (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29./30.05.) um kurz nach Mitternacht fiel einer Streife der Polizeistation Bischofsheim auf der B 43 bei Bischofsheim ein Smart wegen deutlicher Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf. Anhaltezeichen beachtete der Fahrer nicht und flüchtete an der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg auf die Autobahn 671 in Richtung Wiesbaden. Nach mehreren Wendemanövern konnte er um 00:22 Uhr durch mehrere Streifen auf der A 671 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Nord und -Süd angehalten werden. Dabei streifte er einen Streifenwagen der Autobahnpolizei Westhessen. Wegen der kurzzeitigen Nutzung der falschen Fahrtrichtung der A 671 war eine Rundfunkwarnmeldung ausgestrahlt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer aus Rüsselsheim ist festgenommen und wird aktuell im Krankenhaus in Rüsselsheim wegen leichter Verletzungen durch den Unfall und zur Durchführung einer Blutentnahme zur Feststellung einer eventuellen Beeinflussung durch berauschende Mittel vorgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. An dem Streifenwagen der Autobahnpolizei und dem Smart des Geflüchteten entstand Sachschaden. Die Autobahn musste für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

