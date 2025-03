Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallfluchtwochenende - Alkohol und Drogen im Spiel

Dortmund (ots)

Am Wochenende rückten die Einsatzkräfte dreimal zu Unfallfluchten aus. Sachschaden von mehreren zehntausend Euro sowie Alkohol und Drogen sind die Bilanz.

Los ging es am Freitag, 28. März, gegen 20 Uhr in der Westricher Straße. Nach Zeugenaussagen kam ein VW von der Fahrbahn ab und beschädigte dort drei geparkte Autos massiv. Fahrer und Beifahrer flüchteten. Im Auto fanden die Beamten eine halbleere Flasche Wodka und Marihuana. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer dauern an.

Auch in der Nacht zum Samstag, 29. März, ereignete sich eine Unfallflucht, diesmal im Bereich der Straße Auf dem Hohwart. Nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte, fanden die Beamten ein auf dem Dach liegendes Auto vor. Das Auto war zuvor offensichtlich gegen einen Zaun und einen geparkten Pkw geprallt. Während der Unfallaufnahme kehrte der mutmaßliche Fahrer zur Unfallstelle zurück. Der 23-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis. Die Beamten ordneten mehrere Blutentnahmen an. Information am Rande: Der Mann besucht derzeit regelmäßig eine Fahrschule und wollte in Kürze seine Führerscheinprüfung ablegen.

Den Abschluss bildet ein Unfall an der Kreuzung Köln-Berliner-Straße Ecke Lübckerhoffstraße. Dort kam in der Nacht zu Sonntag (30.3.)gegen 23.20 Uhr ein Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bedarfsampel. Im Anschluss zerstörte das Auto fünf Parkbügel auf dem dortigen Gehweg, um dann einer großen Hinweistafel den Rest zu geben. Nach Zeugenaussagen wendete das Fahrzeug anschließend und flüchtete. Nach Ermittlungen konnte der 23-jährige Fahrzeughalter zu Fuß in der Leni-Rommel-Straße angetroffen werden. Auch hier ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, eine Blutentnahme folgte. In einer ersten Einlassung bestritt der 23-Jährige, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell