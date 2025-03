POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti auf Holocaust Mahnmal in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0292 Am 25. März 2025 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr führten Mitarbeiter der Radargruppe des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Dortmund an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund bei Hagen eine Geschwindigkeitsmessung mittels einer Radaranlage durch. Die Messstelle befindet ...

mehr