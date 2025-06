POL-BI: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle - Am Montag, 23.06.2025, entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil vom Gelände eines Händlers an der Carl-Severing-Straße, in Höhe der Albertstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand entwendeten zwei unbekannte Männer ein Wohnmobil in der Zeit zwischen 02:40 Uhr und 03:45 Uhr. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug über die Carl-Severing-Straße in Richtung Osnabrücker Straße. Der VW California in ...

