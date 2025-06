POL-BI: VW California gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Am Wochenende, zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 23.06.2025, 07:00 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes Sprinter an der Straße Liethstück auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Bielefelder stellte den Sprinter am Freitag am Straßenrand in der Nähe des Meyer-zu-Eissen-Wegs ab. Als er am Montagmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er ...

