Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Püttlingen: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025, gegen ca. 14:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer im Bereich der Köllner Straße in Püttlingen. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Köllner Straße in Richtung Ortszentrum Püttlingen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste der Fahrradfahrer an einem Hindernis anhalten. Allerdings unterschätzte der Jugendliche seine Geschwindigkeit auf der stark abschüssigen Straße, sodass er in der Folge nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Durch die Kollision und dem daraus resultierenden Sturz wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der jugendliche Fahrradfahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst ärztlich begutachtet und konnte danach zusammen mit seinen Eltern die Örtlichkeit verlassen.

