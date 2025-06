POL-BI: Erledigt: Wer hat diesen Mann gesehen? Vermisster aufgefunden

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Einem Bielefelder soll am Donnerstagmittag, 19.06.2025, an der Gadderbaumer Straße sein Portemonnaie geraubt worden sein. Der 38-Jährige unterhielt sich gegen 12:35 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Betheleck mit einer anderen Person. Plötzlich sollen sich drei weitere Personen in das Gespräch eingemischt haben. Ebenso unvermittelt sei der 38-Jährige dabei von einem Mann der Dreiergruppe gegen eine Schaufensterscheibe ...

