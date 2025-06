POL-BI: Krankentransport-Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Freitag, 20.06.2025, scheiterten "Falsche Polizisten" bei Versuchen, Bielefelder zu betrügen. In den Abendstunden erhielten mehrere Bielefelder Anrufe, bei denen der Anrufer behauptete, Polizist zu sein. Angeblich sei in der Straße des Angerufenen eingebrochen worden und man habe einen Täter einer ausländischen Bande festnehmen können. Ein Täter sei noch flüchtig. Die Betrüger fragten die Bielefelder, ob sie ...

