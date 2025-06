POL-BI: Betrüger gehen leer aus

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brake - Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagvormittag, 21.06.2025, beobachtet haben, wie ein älterer Herr an der Braker Straße stürzte, als ein Sattelzug zurücksetzte. Noch ist ungeklärt, ob es einen Anstoß zwischen dem Sattelauflieger und dem Fußgänger gab. Ein 71-jähriger Bielefelder war gegen 11:15 Uhr als Fußgänger an dem Kreisverkehr der Braker Straße und der ...

mehr