POL-BI: Verletzter Radfahrer flüchtet zu Fuß

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntagvormittag, 22.06.2025, kollidierte ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer mit einem geparkten Auto und flüchtete vom Unfallort. Der leicht verletzte Mann wurde schließlich in der Straße Wellensiek angetroffen.

Gegen 10:20 Uhr hörte ein Anwohner ein klirrendes Geräusch. Als er nachschaute, was passiert war, sah er einen am Boden liegenden Mann, der aufstand und zu Fuß in Richtung Keplerstraße flüchtete.

Am Heck eines beschädigten VW Sharan lag ein ebenfalls beschädigtes Pedelec. Die alarmierten Polizisten nahmen die Unfallflucht auf und stellten das Pedelec sicher. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Der Mann konnte zunächst nicht aufgefunden werden.

Eine Bielefelderin teilte der Polizei gegen 11:00 Uhr mit, dass sie einen verdächtigen Mann mit Verletzungen in der Straße Rottmannshof bemerkt hätte, der zu Fuß in Richtung Universität gehen würde.

Gegen 12:50 Uhr konnte der flüchtige Pedelec-Fahrer, ein 29-Jähriger ohne festen Wohnsitz, mit leichten Verletzungen im Bereich der Straße Wellensiek angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

