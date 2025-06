Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zu den Pressemeldungen: Polizei ermittelt nach Explosion in Dormagen

Dormagen (ots)

Mit den Pressemeldungen vom 12.06.2025 berichteten wir über eine Explosion an einem Dormagener Kiosk und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsfahndung. Link zu den Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6053505 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6054282

Erste Hinweise sind während der Sachverhaltsaufnahme bei der Polizei eingegangen und werden ausgewertet. So konnte in Erfahrung gebracht werden, dass unmittelbar nach der Explosion ein dunkler Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Straße Am Rübenweg aus Richtung Bahnhof in Richtung Heesenstraße davongefahren sei. Ob dieses im Zusammenhang mit dem Tathergang steht, wird nun weiter ermittelt. Daher fragen die Ermittler: Wer kann weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht?

Ebenso ist es möglich, dass der Täter durch die Detonation verletzt worden sein könnte. Erste Hinweise zeigen, dass er sich während der Explosion noch im Umfeld aufgehalten haben könnte. Er könnte insbesondere einen Hörschaden erlitten und sich in ärztliche Behandlung begeben haben. Entsprechend möchte die Polizei Ärzte und Krankenhäuser sensibilisieren.

Die Ermittlungen zur Art des Sprengmittels dauern noch an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 oder per Mail unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell