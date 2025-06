Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrer bei Verkehrsunfall auf L116 eingeklemmt

Grevenbroich (ots)

Ein 64-jähriger Mann aus Rheinbach musste am Donnerstag (12.06.) von Rettungskräften der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. Gegen 16:52 Uhr befuhr er mit einem VW T-Roc die L116 aus FR Grevenbroich in FR Bedburg. Etwa 500m hinter der Abfahrt auf die K39 kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam etwa 1,5 m unterhalb der Fahrbahn an der Böschung zum Stehen. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Zur Bergung des Fahrers schnitt die Feuerwehr den Pkw auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die L116 zwischen dem Abzweig K39 und dem Kreisverkehr L116/ L213 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell