POL-NE: Seniorin wird Opfer von Taschendieben

Dormagen (ots) - Nach einer heftigen Explosion, die in der Nacht zu Donnerstag (13.06.), gegen 01:30 Uhr, vor einem Kiosk am Willy-Brand Platz in Dormagen einen beträchtlichen Sachschaden angerichtet hat, ermittelt die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Mehrere Zeugen meldeten die Detonation im Bereich des Bahnhofs in Dormagen, bei der ein erheblicher Sachschaden, sowohl am Kiosk selbst, auch in umliegenden ...

