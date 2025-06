Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Einbrechern

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen zu Einbrüchen im Kreisgebiet erhalten. So sollen eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in der Zeit von Dienstag (10. Juni), 18:30 Uhr, bis Mittwoch (11. Juni), 10 Uhr, versucht, an der Stifterstraße in Dormagen-Stürzelberg einzubrechen. Hier wurden verformte Rollläden an einem Gartenfenster festgestellt. Ins Gebäude gelangt sind die Unbekannten offenbar nicht.

Ebenfalls gescheitert ist ein Einbruchsversuch offenbar zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, an der Oststraße im Jüchener Stadtteil Bedburdyck. Hier wurden an einer Tür Hebelmarken festgestellt.

Im Versuch steckengeblieben ist bisherigen Erkenntnissen zufolge auch ein Einbruch an der Donatusstraße in Korschenbroich-Pesch. Hier gingen die Täter offenbar zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 17:10 Uhr, die Eingangstür des Hauses an. Die Bewohner stellten entsprechende Beschädigungen fest. Ins Gebäude gelangt sind die Tatverdächtigen jedoch offenbar nicht.

Zwischen Freitag (6. Juni), 8 Uhr, und Mittwoch, 19:45 Uhr, kam es zu einem vollendeten Einbruch an der Broicherdorfstraße in Kaarst. Hier wurde offenbar ein Terrassenfenster aufgebrochen. Vermutlich erbeuteten die Einbrecher Schmuck.

In der Zeit von Montag (9. Juni), 21 Uhr, bis Dienstag, 13:50 Uhr, drangen Unbekannte an der Willicher Straße in Korschenbroich in ein Einfamilienhaus ein. Möglicherweise überstiegen sie dazu einen Gartenzaun und hebelten die Terrassentür auf. Im Inneren wurden die Räume durchsucht, ob Beute gemacht wurde ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Diese hat in allen Fällen das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden.

Unter dieser Telefonnummer können außerdem kostenfreie Beratungstermine zum Thema Einbruchsschutz vereinbart werden. Die Experten der Polizei geben vor Ort Informationen, wie sich Häuser, Eigentums- und Mietwohnungen effizient gegen unbefugtes Betreten schützen lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell