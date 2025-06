Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Explosion in Dormagen

Dormagen (ots)

Nach einer heftigen Explosion, die in der Nacht zu Donnerstag (13.06.), gegen 01:30 Uhr, vor einem Kiosk am Willy-Brand Platz in Dormagen einen beträchtlichen Sachschaden angerichtet hat, ermittelt die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss.

Mehrere Zeugen meldeten die Detonation im Bereich des Bahnhofs in Dormagen, bei der ein erheblicher Sachschaden, sowohl am Kiosk selbst, auch in umliegenden Bereichen, entstanden ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge legte eine bislang unbekannte Person einen Gegenstand vor dem Geschäft ab, kurze Zeit später kam es zur Detonation des Gegenstandes.

Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen.

Ebenso sind die Hintergründe bislang unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

