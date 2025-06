POL-NE: 59-Jähriger mit Alkohol, aber ohne Führerschein unterwegs

Korschenbroich (ots) - Am Freitag (06.06.), gegen 13:58 Uhr, befuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer die Straße "An der Sandkuhle". Nach ersten Erkenntnissen fuhr er ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der unbekannte Fahrer war in Richtung der Feuerwehr Korschenbroich unterwegs und setzte seine Fahrt nach der Kollision in diese Richtung fort. Die Person sei männlich, circa 12 bis 15 Jahre alt und 170 ...

