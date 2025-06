POL-NE: Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Rhein-Kreis Neuss (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (5. Juni), 21 Uhr, und Donnerstag (6. Juni), 14:50 Uhr, ist es offenbar zu einem Einbruch an der Niermannstraße in Grevenbroich gekommen. Der oder die unbekannten Täter gelangten offenbar in den Garten des betroffenen Mehrfamilienhauses und brachen über die Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Dort erbeuteten sie demnach Bargeld und Schmuck. Zu einem ...

mehr