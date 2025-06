POL-NE: Unbekannte flüchten von Friedhof

Neuss (ots) - An der Straße "Am Kaulacker" in Neuss wurde in der Zeit von Samstag (07.06), circa 16 Uhr, auf Sonntag (08.06.), etwa 13 Uhr, ein Wohnmobil entwendet. Es handelte sich um ein weißes Wohnmobil (Fiat Ducato 250) mit schwarzen Sitzen und dem amtlichen Kennzeichen "NE-KS1803". Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 ...

