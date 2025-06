POL-NE: Mutmaßlicher Dieb wird mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch (04.06.), gegen 18:00 Uhr, zu einem Reihenmittelhaus an der Weingartstraße im Dreikönigenviertel aus. Aus bislang ungeklärten Gründen waren Teile des Dachs in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Handwerker zweier Firmen hatten noch am Nachmittag Arbeiten im Bereich des Hausdaches vorgenommen. Ob diese Arbeiten brandursächlich sein könnten, wird im ...

