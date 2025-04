POL-DO: Schwerer Raub in der U-Bahnhaltestelle Kampstraße: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0386 Der Motorradfahrer befuhr am Montag (28. April) gegen 19 Uhr das Autobahnkreuz Nordost. In einer Kurve stürzte er und blieb schwer verletzt an der Leitplanke liegen. Die Polizei sucht Zeugen. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von der A2 in Richtung Hannover auf die B236 in ...

mehr