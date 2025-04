Polizei Dortmund

POL-DO: 18-jähriger Motorradfahrer stürzt im Autobahnkreuz Dortmund-Nordost und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0386

Der Motorradfahrer befuhr am Montag (28. April) gegen 19 Uhr das Autobahnkreuz Nordost. In einer Kurve stürzte er und blieb schwer verletzt an der Leitplanke liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 18-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von der A2 in Richtung Hannover auf die B236 in Richtung Lünen. In der Kurve stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. Das Motorrad blieb stark beschädigt vor der Schutzplanke liegen, der Fahrer wurde in die Mittelschutzplanke geschleudert und schwer verletzt. Unbeteiligte Autofahrer leisteten noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen aus Waltrop in ein Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, flog aber ohne den Verletzten wieder ab. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund nahm den Unfall und alle Spuren vor Ort auf. Die Anschlussstelle auf der Autobahn war bis 21:50 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei Dortmund unter der 0231/132-4521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell