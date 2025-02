POL-PDMY: Vollsperrung B262 nach Verkehrsunfall mit LKW

Hoffeld (ots) - Am 09.02.2025 wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf einem Feldweg in der Verlängerung der Bergstraße in Hoffeld ein abgetrennter Fuchskopf lag. Ein Bezug zur Jagd und die Verursachung durch ein anderes Tier konnten ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit wurde bereits ein abgetrennter Rehkopf in der Nähe des aktuellen Tatortes aufgefunden. Die Kripo Mayen bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweise werden telefonisch ...

mehr