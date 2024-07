Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen baut mobile Videobeobachtung im Nordkreis auf

Baesweiler (ots)

Ab sofort steht die mobile Videobeobachtungsanlage in der Kirchstraße in Baesweiler. Vorher war sie seit Beginn der Europameisterschaft in der Aachener Pontstraße im Einsatz.

In den vergangenen Wochen hat es an Spieltagen der Fußball-Europameisterschaft vermehrt Polizei-Einsätze im Bereich der Kirchstraße gegeben. In den letzten beiden Wochen hat sich diese Örtlichkeit als Treffpunkt für Feiernde herausgestellt. Es kam in dem Zusammenhang zu anlasstypischen Straftaten, wie beispielsweise das Abbrennen von Pyrotechnik sowie zu diversen (Verkehrs-) Ordnungswidrigkeiten.

Mit der Umsetzung der Anlage reagiert die Polizei Aachen unmittelbar auf das dortige Geschehen. Durch die Bilder, die live in die Polizei-Leitstelle übertragen und gesichtet werden, ist ein schnelleres Eingreifen möglich. Dadurch können Gefahrensituationen und Straftaten schnell erkannt oder aber - wenn geschehen - beweissicher verfolgt werden.

Für die Polizei - verantwortlich für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten - ist die mobile Videobeobachtung auch präventiv wichtig: Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Bereichen sicherer fühlen.

Seit Anfang des Jahres steht der Polizei Aachen die mobile Videobeobachtung zur Verfügung. Einsatzorte waren bislang die Bereiche Pontstraße in Aachen, Grabenstraße in Eschweiler und nun Kirchstraße in Baesweiler. (kg/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell