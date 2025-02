Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Umweltdelikt in Binningen

Binningen (ots)

Am 24.01.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass auf einem Feldweg am Waldrand in der Nähe der L108 bei Binningen mehrere Kanister mit Altöl illegal entsorgt wurden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass 13 Kanister mit Altöl auf einem Holzpolter abgestellt wurden. Auf dem Waldboden neben dem Holzpolter stand ein Ölfass mit Altöl. Insgesamt wurden so etwa 160 Liter Altöl von bisher unbekannten Personen entsorgt.

Die Kanister und das Fass wurden in dem Zeitraum zwischen dem 13.01.2025 und dem 21.01.2025 dort abgestellt.

Die Kripo Mayen bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 02651/801-0 entgegengenommen.

