Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche über Pfingsten

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (5. Juni), 21 Uhr, und Donnerstag (6. Juni), 14:50 Uhr, ist es offenbar zu einem Einbruch an der Niermannstraße in Grevenbroich gekommen. Der oder die unbekannten Täter gelangten offenbar in den Garten des betroffenen Mehrfamilienhauses und brachen über die Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Dort erbeuteten sie demnach Bargeld und Schmuck.

Zu einem weiteren Einbruch ist es offenbar am Freitag (7. Juni) an der Kölner Landstraße, ebenfalls in Grevenbroich, gekommen. Hier drangen Unbekannte zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, den Indizien zu Folge hebelten sie dazu die Eingangstür auf. Erbeutet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck.

Ebenfalls ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen zu einem mutmaßlichen Einbruch, der sich im Zeitraum zwischen Freitag (23. Mai) und Samstag (7. Juni) an den Lenbachstraße in Neuss-Norf ereignet hat. Der Zugang erfolgte hier vermutlich über das Wohnzimmerfenster. Ob Beute gemacht wurde, wird noch ermittelt.

Offenbar gescheitert sind Einbrecher beim Versucht, am Montag (9. Juni), zwischen 14 Uhr und 19 Uhr in ein Haus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Neuss-Weckhoven einzudringen. Dem Hausbewohner fielen hier frische Hebelmarken an der Eingangstür auf. Ins Gebäude gelang sind die Unbekannten jedoch offenbar nicht.

Beim Einbruchsversuch gestört wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen am Montag um 12:55 Uhr an der Straße An der Kolpingschule im Grevenbroicher Stadtteil Wevelinghoven. Die Täter sollen hier zunächst mehrfach geklingelt und dann eine Seitentür aufgehebelt haben. Dabei wurden jedoch Nachbarn auf den mutmaßlichen Einbruchsversuch aufmerksam, woraufhin die Tatverdächtigen flüchteten. Es soll sich um drei Männer mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Nach Zeugenangaben sollen sie sich in einem türkisfarbenen Kleinwagen der Marke Opel entfernt haben. Wenige Minuten zuvor wurden ebenfalls verdächtige Personen beobachtet, wie sie an einem Haus in der unmittelbaren Nachbarschaft, an der Birkenstraße, klingelten. Dort wurde ein Mann von einer Überwachungskamera erfasst und floh, als er dies bemerkte. Ein Zusammenhang zwischen den Vorkommissen scheint hier aus polizeilicher Sicht möglich. Einer der Tatverdächtigen kann beschrieben werden als zwischen 25 und 40 Jahre alt, schlank, von südländischem Aussehen mit schwarzem Haar und Bart. Er soll bekleidet gewesen sein mit einem beigefarbenen Pullover, hellen Jeans und weißen Sneakern.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorkommissen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Gerade in der anstehenden Urlaubszeit und an den langen Wochenenden, wenn viele Menschen nicht zu Hause sind, sind Einbrecher unterwegs. Sie haben es auf Objekte abgesehen, die augenscheinlich leer stehen. Deswegen sollte bei längerer Abwesenheit darauf geachtet werden, dass etwa der Briefkasten regelmäßig geleert wird. Auch eine Anwesenheitssimulation, etwa mit zeit- oder ferngesteuerter Beleuchtung, kann potenzielle Diebe abschrecken. Zudem sollte man Urlaubspläne nicht öffentlich über die Sozialen Medien ankündigen, da auch hier Kriminelle mögliche Ziele ausfindig machen können. Weitere Informationen gibt es auch bei den kostenlosen Terminen zur Einbruchsschutzberatung der Polizei, welche ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell