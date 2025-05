Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.05.2025.

Salzgitter (ots)

Verletzte Personen nach Küchenbrand.

Salzgitter, Schubertstraße, 13.05.2025, 15:00 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zu einem Brandausbruch in der Wohnung einer mehrköpfigen Familie gekommen war. Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass die Ursache ein technischer Defekt eines Gerätes sein könnte. Die Polizei führt in diesem Zusammenhang eine Brandursachenermittlung durch. Ein 26 und 31 Jahre altes Ehepaar hatten den Brand entdeckt und diesen gelöscht. Hierbei verletzten sie sich jedoch leicht und mussten zur Behandlung in das örtliche Klinikum gefahren werden. Es können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell