Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.05.2025: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Peine (ots)

Gegen 07:30 Uhr am 13.05. kam es in Peine zu einem Unfall, wobei ein LKW und eine Radfahrerin beteiligt waren. Der 63-jährige Fahrer des LKW wollte von der Duttenstedter Straße nach links in die Mörikestraße einbiegen. Offenbar übersah er dabei die entgegenkommende 45-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wurde in das Peiner Klinikum transportiert. Darüber hinaus entstand Sachschaden am Fahrrad.

