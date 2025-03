Polizei Mettmann

POL-ME: Frau von falscher Microsoft-Mitarbeiterin um fünfstellige Summe betrogen - 2503049

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Montag, 10. März 2025, wurde eine 65 Jahre alte Frau Opfer eines Online-Betrugs. Eine vermeintliche Mitarbeiterin von Microsoft verschaffte sich Zugriff auf den Laptop der Hildenerin und erbeutete einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 9:30 Uhr erschien auf dem Laptop der 65-Jährigen die Mitteilung, dass dieser gesperrt wurde und nur telefonisch wieder freigegeben werden könnte. Die Hildenerin rief die angegebene Nummer an und sprach mit einer vermeintlichen Mitarbeiterin von Microsoft. Die Betrügerin verschaffte sich in mehreren zum Teil mehrstündigen Anrufen widerrechtlich Zugang zum Online-Banking der Frau und überwies insgesamt eine mittlere fünfstellige Summe Geld an ein fremdes Konto.

Als die Frau den Betrug bemerkte, alarmierte sie richtigerweise die Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Sollten Sie am PC oder telefonisch nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell