Polizei Mettmann

POL-ME: 71-Jähriger angefahren und schwer verletzt - 2503047

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein ist am Mittwoch, 12. März 2025, bei einem Verkehrsunfall ein 71-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Monheim am Rhein mit seinem Ford Transit die Schwalbenstraße in Richtung Opladener Straße. In Höhe der Hausnummer 11 missachtete er einen 71-jährigen Fußgänger, den Fußgängerweg in Richtung Hasenstraße überquerte. Das Auto kollidierte mit dem Monheimer, der stürzte und schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell