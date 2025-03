Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2503044

Velbert / Haan / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

In der Zeit von Mittwochvormittag, 5. März 2025, bis Donnerstagvormittag, 6. März 2025, kam es auf der Wiemerstraße in Velbert-Langenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenangaben befuhr ein Lkw mit Anhänger die Wiemerstraße in Richtung Benderstraße. Vermutlich beim Abbiegevorgang in die Benderstraße kollidierte er mit einer auf dem Gehweg aufgestellten Laterne. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Laterne entstand ein geschätzter Sachschaden von wenigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Montag, 10. März 2025, kam es auf der Bachstraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Mercedes Benz GLC die Bachstraße in Richtung Erkrather Straße, als ihm in einer Linkskurve ein weißer SUV auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Nach Angaben des 18-Jährigen musste er dem Auto, welches von einer circa 35 Jahre alten Frau geführt wurde, ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten weißen Skoda. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den zwei verunfallten Autos auf mindestens 11.000 Euro. Die Frau entfernte sich mit ihrem weißen SUV von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Sachverhaltsklärung zu bemühen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 10. März 2025, bis Dienstagmorgen, 11. März 2025, kam es auf der Richrather Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16:30 Uhr parkte der Nutzer eines Lkw sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Richrather Straße in Fahrtrichtung Langenfeld. Am nächsten Morgen kehrte gegen 6:10 Uhr er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen geringen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

