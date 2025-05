Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.05.2025: Unfallflucht in Gadenstedt - Zeuge gesucht

Peine (ots)

Am 10.05.2025 gegen 15:00 Uhr ist auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Schulenburg" in Gadenstedt eine schwarze Mercedes V-Klasse von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dies ist von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet und den Mitarbeitern des Möbelhauses mitgeteilt worden. Die Polizei in Ilsede bittet nun diesen aufmerksamen Zeugen darum, sich unter 05172 37075-0 zu melden. Auch andere Zeugen, die zur Klärung des Unfalls beitragen können, sind gebeten sich zu melden.

